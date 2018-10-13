رسميا.. تيري هنري مدربا لموناكو

أعلن موناكو، تعيين تييري هنري، مديرا فنيا لفريقه، خلفًا للبرتغالي ليوناردو جارديم، الذي تمت إقالته يوم الخميس الماضي بسبب سوء النتائج.

وقال موناكو في بيان رسمي عبر موقعه على شبكة الإنترنت، اليوم السبت: “تم تعيين تييري هنري، مدربًا للفريق، لثلاث مواسم قادمة، حتى عام 2021”.

وسيبدأ هنري العمل في النادي، يوم الإثنين المقبل، وسينضم إليه كل من جواو كارلوس فالادو، مدرب بنفيكا تحت 23 عاما، وباتريك كوامي أمبادو، الذي كان يعمل في أكاديمية آرسنال.

ولعب هنري في موناكو خلال الفترة ما بين 1993 وحتى 1999، وخاض مع الفريق 141 مباراة، سجل من خلالها 28 هدفا.

وقال هنري عن تعيينه: “في المقام الأول أريد أن أشكر موناكو على إتاحة الفرصة لي لتدريب هذا النادي الخاص بالنسبة لي، أنا سعيد جدًا بالعودة إلى هنا، وعازم على مواجهة التحديات التي تنتظرنا، لا أستطيع الانتظار لبدء العمل مع اللاعبين”.

أما فاسيلييف نائب الرئيس والمدير التنفيذي للنادي، فقال: “معرفة هنري وشغفه بكرة القدم، جعل ترشيحه أمرًا واقعيًا، تييري يدرك المهمة التي تنتظره، ويتوق لبدء عمل جديد، ونحن نثق به ونعتمد عليه”.