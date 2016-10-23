رسميا.. سامسونج تعلن عن جلاكسي C9 Pro

أزاحت سامسونج الستار عن هاتف جلاكسي C9 Pro الجديد في الصين، أحد أهم الأسواق في العالم، ودعمت الشركة هاتفها بعدد من المواصفات التي قد تجذب المستخدمين لشرائه، في محاولة لمنافسة آيفون 7 الذي يحقق نجاحا كبيرا في الصين وتعويض خسائر نوت 7.

ووفقا للموقع الهندي Phonearena فدعم جلاكسي C9 Pro بشاشة كبيرة 6 بوصة، تعرض الصورة بدقة 1080 في 1920 بيكسل ومعالج Snapdragon 653، جنبا إلى جنب 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي “رام” مما يجعله أول هاتف للشركة يأتي بهذه المساحة من الرام، و64 جياجابايت من الذاكرة الداخلية.

ويأتي جلاكسي C9 Pro بكاميرا خلفية وأمامية بدقة 16 ميجابيكسل وبطارية قوية 4,000mAh، جنبا إلى جنب مستشعر بصمة الإصبع وسماعات ستريو فائقة الوضوح.