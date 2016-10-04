رسميا.. سامسونج تعيد إطلاق هاتفها جلاكسي نوت 7

أعلنت شركة سامسونج رسميا عن إعادة إطلاق هاتف جلاكسي نوت 7 في جميع أنحاء العالم، حيث إن الدفعة الجديدة من الهاتف جاهزة ويتم شحنها إلى جميع الشركات الشريكة وتجار التجزئة وشركات الاتصالات، وسوف تكون هذه الوحدات خالية من البطاريات المعيبة.

ووفقا لما نشره موقع GSM الهندي، فقد تم بالفعل إعادة إطلاق جلاكسي نوت 7 في كوريا الجنوبية، فيما تسعى سامسونج لطرحه بقوة في السوق عبر متاجر تجزئة خاصة، فيما تسعى الشركة لزيادة دعم المزيد من التاجر مع طرح حملات إعلانية أيضا.

وكانت مبيعات جلاكسي نوت 7 قد توقفت خلال الفترة الماضية بسبب بعض المشاكل في البطاريات والتي كانت تنفجر خلال عملية الشحن، وهو ما أدى إلى حدوث الكثير من حالات الانفجار، الأمر الذي دفع سامسونج إلى إيقاف توزيع هواتفها الذكية واسترجاعها، وتقديم بعض البدائل للمستخدمين، وهو الأمر الذي أدى في نفس الوقت إلى تراجع الحصة السوقية لشركة سامسونج، وتراجع شعبيتها بين العملاء، وفقدان المستخدمين ثقتهم في هواتفهم الذكية. إلا أن الشركة قامت أخيرا بإطلاق نسخة محدثة من الهاتف خالية تماما من أي مشاكل في البطارية، وهو ما يعتبر أمرا سارا للكثير من المستخدمين من عشاق العلامة التجارية سامسونج.