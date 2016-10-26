رسميا.. شياومي تكشف هن هاتفها الجديد Mi Note 2

بعد ظهور الكثير من التسريبات والتكهنات السابقة، كشفت شركة شاومي الصينية رسميا عن جهازها الجديد Mi Note 2 خلال حدث خاص بالشركة في العاصمة الصينية بكين، حيث جاء الهاتف الجديد بشاشة منحنية الجانبين والتي تشبه إلى حد كبير شاشة هاتف جلاكسي نوت 7 من سامسونج، كما أنه يأتي بمواصفات مميزة للغاية.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندي، فإن هاتف Xiaomi Mi Note 2يوفر شاشة كبيرة 5.7 بوصة ثلاثية الأبعاد بشكل مرن OLED، كذلك فإن الجزء الخلفي من الهاتف يأتي منحني الحافة من كلا الجانبين، وهو يمتلك هيكل كامل مصنوع من الألومنيوم.

ويمتلك الهاتف الجديد معالج كوالكوم Snapdragon 821، بالإضافة إلى خياري ذاكرة وصول عشوائي 4 أو 6 جيجا بايت LPDDR4، وأيضا خياري ذاكرة داخلية للتخزين هما 64 أو 128 جيجا بايت بناء على إصدار الهاتف.

وفيما يتعلق بالبطارية فإن الهاتف الجديد يوفر بطارية بقوة 4070 mAh والتي تدعم ميزة الشحن السريع Quick Charge 3.0، فيما تأتي الكاميرا الخلفية بدقة 22.56 ميجا بيكسل، وأخرى في الأمام بدقة 8 ميجا بيكسل.

ويمتلك الهاتف عدد من المميزات الأخرى مثل ميزة NFC التي تدعم منصة Mi Pay، بالإضافة إلى مستشعر بصمة الإصبع، ومنفذ USB Type-C وغيرها من المميزات الأخرى، مع وجود واجهة MIUI 8 المبنية على نظام التشغيل اندرويد مارشميلو 6.0.

وتأتي النسخة ذات رامات 4 جيجا بايت وذاكرة داخلية 64 جيجا بايت بسعر 413 دولارا، بينما النسخة ذات رامات 6 جيجا بايت وذاكرة داخلية 128 جيجا بايت بسعر 487 دولارا، أما النسخة العالمية التي تدعم اتصال 4G+ فهي تأتي بسعر 516 دولارا، وسوف تكون متاحة بداية من 1 تشرين الثاني، ويأتي الهاتف بأبعاد 156.2 ×77.3×7.6 ملم، ويزن حوالي 166 غراما.