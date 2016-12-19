رسميا.. LG تعلن عن تابلت G Pad III

أعلنت شركة LG رسميا عن تابلت G Pad III بعد شهور طويلة من التسريبات والتوقعات، ودعمت الشركة جهازها الجديد بشاشة كبيرة قياس 10.1 بوصة، تعرض الصورة بدقة 1920×1200 بيكسل ومعالج ثماني النواة يعمل بسرعة 1.5جيجاهيرتز.

ووفقا للموقع الهندي Gsmarena زود الجهاز بذاكرة داخلية 32 جيجابايت و2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي “رام” وكاميرا أمامية وخلفية بدقة 5 بوصة، بالإضافة إلى بطارية 6,000mAh، ويعمل الجهاز بنظام أندرويد مارشميلو 6.0.1.

تبلغ أبعاد الجهاز 256.2 x 167.9 x 6.7 ملم، بينما يصل وزنه إلى 510 جراما، أما بالنسبة للسعر فيبلغ 360 دولارا، لكنه يتوفر في البداية في كوريا الجنوبية، إذ تستعد الشركة لطرحة نسخة من الجهاز مزودة بقلم ذكي العام المقبل.