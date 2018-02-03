رصاص الاحتلال يصيب 4 أشخاص في جنين

أصيب أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة برقين بمحافظة جنين بالضفة الغربية خلال اقتحامها للبلدة اليوم للمرة الثانية على التوالي.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا أن فلسطينيا أصيب برصاص حي فيما أصيب ثلاثة آخرون برصاص معدني مغلف بالمطاط نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقالت مصادر محلية “إن قوة كبيرة من الاحتلال الإسرائيلي ووحداته الخاصة مدعومة بآليات عسكرية عاودت للمرة الثانية منذ الفجر اقتحام بلدة برقين من جميع الجهات وداهمت المنازل” مشيرين إلى أن عناصر من الوحدات الخاصة التابعة لكيان الاحتلال تسللوا إلى الحي الشرقي في البلدة فيما حولت قوات الاحتلال عدة منازل في الحي إلى نقاط عسكرية وسط تحليق لطائرة رصد لمراقبة التحركات على الأرض.

وأضافت المصادر “إن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق خلال مواجهات مستمرة في بلدة برقين غرب جنين في وقت هدمت فيه قوات الاحتلال منازل وممتلكات للفلسطينيين في البلدة”.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برقين فجر اليوم واعتقلت أربعة شبان وعاثت خرابا ودمارا في محتويات عشرات المنازل في البلدة.