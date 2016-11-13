رصد 35 انتهاكاً للهدنة من قبل الإرهابيين في 4 محافظات

أعلن المركز الروسي لتنسيق الهدنة في سوريا، مساء أمس السبت، عن تسجيل 35 انتهاكا للهدنة من قبل المسلحين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، في 4 محافظات سورية.

وجاء في بيان المركز الروسي، أنه “خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 35 حالة قصف من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية، 17 منها في محافظة حلب و15 في محافظة دمشق، وحالتين في حماة وحالة واحدة في اللاذقية “>

وذكر المركز الروسي أن عدد البلدات السورية التي انضمت إلى الهدنة وصل إلى 929 بلدة.

وجاء في بيان المركز بهذا الخصوص أنه “تم خلال الـ 24 ساعة الماضية عقد اتفاق الهدنة مع ممثلي 5 بلدات، 3 منها في محافظة حماة وبلدتين بمحافظة اللاذقية، ووصل عدد المدن والبلدات التي انضمت إلى عملية المصالحة إلى 929”.