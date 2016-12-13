رضائي: النصر على الإرهاب سيكون من نصيب سورية وجبهة المقاومة

أكد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران اللواء محسن رضائي ان النصر في الحرب على الإرهاب سيكون من نصيب سورية وجبهة المقاومة لا محالة منوها في ذات الوقت بصمود الشعب السوري في حربه المستمرة ضد الإرهاب منذ أكثر من خمس سنوات.

وأوضح رضائي في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي اليوم ان عددا من الضباط الأميركيين والأتراك والسعوديين المختصين في مجال الحروب يدعمون التنظيمات الإرهابية في سورية مبينا ان هؤلاء هم الذين خططوا وأشرفوا على العمليات العسكرية في بعض مناطق حلب.

ولفت رضائي إلى ان الإرهابيين يحصلون على الأسلحة والعتاد والأموال والمواد الغذائية من قطر وأميركا وذلك عبر الحدود والموانئ التركية.

وكان رئيس مجلس الشورى الإيراني على لاريجاني أكد قبل أيام ضرورة أن تخضع الدول التي تدعم الإرهاب في سورية وتثير الحروب للمساءلة والمحاسبة مشيرا إلى ان الضجيج الغربي الحالي هو نتيجة الضربات التي لحقت بسياسات الدول الغربية في المنطقة.