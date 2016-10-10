رضائي: يجب تقييد آل سعود المجانين المتوحشين بالاغلال بعد مجزرة صنعاء

ندّد امين مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران محسن رضائي بمجزرة نظام آل سعود الاخيرة التي اسفرت عن مقتل وجرح اكثر من 900 شخص في مجلس عزاء بصنعاء، مشددا على شعوب العالم كي تبادر لتقييد هؤلاء المتوحشين المجانين بالاغلال.

ووصف رضائي ، في صفحته على موقع الاينستاغرام يوم الاثنين ، العدوان السعودي بالمجزرة المروعة، ما يتطلب من شعوب العالم التدخل الجاد وتقييد ايادي هؤلاء المتوحشين.

واكد على ضرورة ان تفيق المنظمات الدولية كالامم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية من سباتها في هذه المرحلة الحساسة وان ترفع حاجب التمييز من عيونها كما ينبغي للمسؤولين الايرانيين تجاوز مرحلة اتخاذ المواقف بل القيام بخطوات دبلوماسية في الامم المتحدة ومجلس الامن والاتصال بالبلدان الاخرى وقيادة حملة دولية ترمي لايقاف هذه الجرائم.

وحذر رضائي من مغبة ترك آل سعود المتوحشين يتمادون في غيهم بل ينبغي تقييدهم بالاغلال وسحب الاسلحة الاميركية المتطورة من ايديهم وفي غير هذه الحالة فانهم سيرتكبون جرائم اشد وحشية.