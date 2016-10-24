رضائي يطلب من اردوغان ان يكون صادقاً مع نفسه

انتقد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران محسن رضائي المواقف والتصريحات الاخيرة لرئيس النظام التركي رجب طيب اردوغان داعيا اياه لان يكون صادقا مع نفسه.

وقال رضائي مخاطبا أردوغان في حسابه على موقع انيستغرام “ليس فقط لم تقم بأي اجراء للحيلولة دون قتل الابرياء بل تعاونت مع تنظيم داعش الإرهابي رغم انك تعلم أن ايدي عناصره ملطخة بدماء الابرياء”.