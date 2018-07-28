رعد: انتصارات الجيش العربي السوري لها تأثير ايجابي على لبنان

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب اللبناني محمد رعد أن الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على الإرهابيين تنعكس إيجابا على لبنان.

وقال رعد في كلمة في النبطية اليوم “إن الجيش العربي السوري حقق إنجازات ميدانية ضد الإرهابيين التكفيريين وخصوصا في جنوب سورية وهذا سينعكس إيجابا وبشكل مباشر على لبنان لجهة الإسهام في عودة سريعة للمهجرين السوريين و لجهة تأمين الظروف الملائمة لنقل البضائع اللبنانية إلى المنطقة العربية عبر بوابة سورية الأردن.

وشدد رعد على وجوب إعادة العلاقات الأخوية بين سورية ولبنان وعلى مقاربة سياسية وعلاقات سياسية دافئة بين حكومتي البلدين.

لافتا إلى أن هذا الأمر يجب أن يكون من أولى مهام الحكومة اللبنانية المقبلة.