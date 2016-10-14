رغدة توجه تحية إكبار للجيش العربي السوري بعرضها المسرحي «الأم الشجاعة»

أكدت الفنانة السورية رغدة أن الفنان الناجح يقدم من خلال عمله قيم الوطنية والتفاني ليغرسها في ضمير جمهوره.

ووجهت رغدة خلال عرض مسرحيتها “الأم الشجاعة” في العاصمة المصرية القاهرة اليوم تحية إجلال وإكبار الى الجيش العربي السوري مؤكدة أن “الفنان ضمير الأمة وحامل رسالة وأن الفنان الناجح يقدم من خلال عمله قيم الوطنية والتفاني ليغرسها في ضمير جمهوره وهو عمل وطني يستحق كل التقدير”.

وتدور أحداث مسرحية “الأم الشجاعة” حول استغلال التنظيمات الإرهابية للدين كما تسلط المسرحية الضوء على الجهات التي تقف وراء تلك التنظيمات وتستثمرها لتحقيق اهدافها.

حضر عرض المسرحية الدكتور رياض سنيح القائم بأعمال البعثة القنصلية السورية بالقاهرة ووجه في نهاية العرض تحية شكر إلى الفنانة رغدة وإلى جميع القائمين علي العمل المسرحي والحضور.