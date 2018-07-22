رغم الإقبال الضعيف.. ملياران و400 مليون ليرة قيمة مبيعات أعلاف الحسكة

يواصل فرع المؤسسة العامة للأعلاف في الحسكة توزيع المواد العلفية على مربي الثروة الحيوانية، وذلك ضمن الدورة العلفية الجديدة التي تستمر حتى نهاية الشهر القادم.

وذكر مدير الفرع المهندس ياسر علي أنه رغم الإقبال الضعيف نسبياً على شراء المواد العلفية خلال هذه الفترة بسبب وجود بقايا المحصولات الزراعية القمح والشعير لأن المحافظة، مازالت في موسم الحصاد والتسويق فإن مبيعات الفرع وصلت قيمتها إلى نحو 63 مليون ليرة خلال خمسة عشر يوماً فقط، منها 26 مليون ليرة قيمة كمية الشعير المبيعة والبالغة 200 طن بقيمة 130 ليرة للكغ الواحد ونحو 37 مليون ليرة قيمة كمية النخالة المبيعة البالغة نحو 500 طن بقيمة 75 ليرة للكغ الواحد. مبيناً أنه من المتوقع ازدياد الإقبال على المواد العلفية المتوافرة لدى فرع الأعلاف خلال الفترة القادمة بعد انتهاء موسم الحصاد والتسويق.

وأوضح المهندس علي أنه تم إلى جانب مادتي الشعير والنخالة بيع مادة علفية جديدة على مربي الثروة الحيوانية في المحافظة وهي مادة الكبسول التي تم بيع كمية 2 طن منها بقيمة 115 ليرة للكغ الواحد.

وأكد أن مبيعات فرع أعلاف الحسكة بلغت منذ بداية العام الحالي وحتى الآن نحو مليارين و400 مليون ليرة من مختلف المواد العلفية. منها نحو مليار ونصف المليار ليرة قيمة مادة النخالة ونحو 900 مليون ليرة قيمة مادة الشعير.