رغم الظروف.. صحة ريف دمشق مستمرة بخطتها لعام 2016

تواصل مديرية صحة ريف دمشق تنفيذ خطتها للعام 2016رغم الظروف الصعبة التي تواجه عملها، حيث قامت خلال الفترة الماضية بتوسيع مشفى مدينة القطيفة ليضم 120 سريرا، وافتتاح مشفى قطنا والعيادات الشاملة في صحنايا إضافة إلى انشاء مركز صحي في الغزلانية ومركز للتلاسيميا في جديدة عرطوز.

وأشار مدير صحة ريف دمشق الدكتور ياسين نعنوس إلى أن المديرية احدثت مؤخرا نقطة طبية في مركز الاقامة المؤقتة بالحرجلة مجهزة بكادر من الأطباء والممرضين والتجهيزات الطبية يعمل على مدار 24 ساعة، كما سيرت عيادة متنقلة إلى مناطق تمت فيها مصالحة محلية بالمحافظة مثل يلدا وببيلا وبيت سحم والمطلة والعادلية وعقربا وقرحتا مجهزة فنيا وطبيا، حيث تضم طبيبا وممرضا وقابلة وتقدم الدعم الطبي والدوائي اضافة إلى خدمات الصحة الإنجابية.

وقال نعنوس إن: المديرية تمكنت خلال العام الجاري من توسيع مستودع منظومة الاسعاف السريع في المحافظة لتلبية الاحتياجات المتزايدة ونفذت حملات لقاح وطنية في جميع المراكز الصحية، كما تم ترميم مراكز صحية في مناطق القطيفة والديماس ونقطة تل مسكن والحرجلة ورأفت هناوي بصحنايا ويبرود.

وأضاف ان هناك مراكز لا تزال قيد الترميم مثل العيادات الشاملة في صحنايا والنبك الغربي وجرمانا الشرقي وصيدنايا وجديدة الخاص وعسال الورد، لافتا إلى أن المديرية احدثت خلال عامي 2015 و2016 عددا من المراكز والنقاط الطبية في الغزلانية والمقروصة وتل مسكن ورأس العين وهناك مراكز تعرضت للتخريب والتدمير من قبل التنظيمات الارهابية تم ترميمها واعيدت إلى الخدمة مثل مراكز عدرا العمالية وضاحية الحسينية ومعلولا.

وبين نعنوس أن عدد المرجعين للمراكز الصحية بلغ خلال النصف الأول من العام 2016 “364778” مراجعا ومجموع الخدمات المقدمة بالعيادتين المتنقلتين 20534 خدمة، ومجموع الأطفال الملحقين باللقاحات الروتينية من قبل الفرق الجوالة المركزية في الأماكن التي لا يوجد فيها مراكز صحية 4458طفلا.

و يتبع لمديرية صحة ريف دمشق 9 مشاف عامة منها 4 بالخدمة تتوزع في القطيفة وقطنا والزبداني وجيرود، اضافة إلى 187 مركزا صحيا ونقطة طبية وطرقية منتشرة في انحاء المحافظة منها “124” مركزا داخل الخدمة.