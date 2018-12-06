رغم تجميد الضرائب وقمع السلطات.. التظاهرات مستمرة في فرنسا

رغم قرار السلطات الفرنسية تجميد الضرائب على الوقود لمدة ستة أشهر، تواصلت حالة الغليان الشعبي في فرنسا ضد سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأكدت حركة السترات الصفراء التي تقود الاحتجاجات أن مطالبها لم تتحقق لبدء حوار مع الحكومة وأنها ماضية في مطالبتها برحيل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

حيث أعلنت الحركة عن تنظيم احتجاج شعبي حاشد يوم السبت القادم طالبت السلطات الفرنسية بالتخلي النهائي عن الضرائب على الوقود وزيادات الأسعار وليس فقط تجميدها وتحسين الوضع المعيشي للفرنسيين من خلال زيادة ملموسة في الرواتب.

من جهته أعرب مصدر في قصر الإليزيه وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية عن مخاوف من وقوع أعمال عنف واسعة خلال الاحتجاجات الشعبية المرتقبة يوم السبت المقبل مهددا من خلال ذلك المحتجين بقمع تحركهم.