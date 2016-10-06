رغم تخفيض الضربات.. الجيش يتقدم على محور “بستان الباشا” بحلب

حقق الجيش العربي السوري نجاحات جديدة في منطقة بستان الباشا شمال مدينة حلب، رغم قرار القيادة العامة للجيش تقليص عدد الضربات الجوية والمدفعية على مواقع الإرهابيين في أحياء حلب الشرقية لأهداف إنسانية.

وأفاد مصدر عسكري اليوم بأن الجيش سيطر على معهد الأعداد الرياضي وسكن المعهد ومدرسة العلماء الصغار في منطقة بستان الباشا.

فيما ذكرت وكالة روسيا اليوم نقلا عن “مصادر خاصة” أن الجيش يواصل تقدمه على محور بستان الباشا، حيث تستمر الاشتباكات العنيفة مع المجموعات المسلحة منذ أيام.

وكانت القيادة العامة للجيش العربي السوري قد قررت الأربعاء تقليص عدد الضربات الجوية والمدفعية على مواقع الإرهابيين في حلب للمساعدة في خروج المواطنين باتجاه المناطق الآمنة.

وورد في بيان الجيش: “القرار جاء بعد نجاحات قواتنا المسلحة في حلب وقطع جميع طرق إمداد المجموعات الإرهابية في الأحياء الشرقية للمدينة، وحرصاً على تحسين الحالة الإنسانية للمدنيين الذين تحتجزهم المجموعات الإرهابية رهائن ودروعا بشرية”.