رغم تعادله.. تشرين يواصل صدراته للدوري السوري الممتاز

تعادل فريق تشرين أمام مضيفه المجد في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب الجلاء بدمشق بهدف لمثله في منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وسجل تشرين أولا عبر عبد الرحمن بركات في الدقيقة 24 وعادل للمجد عبيدة السقي في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني وبهذه النتيجة يكون التعادل الأول لتشرين هذا الموسم بينما هو السادس للمجد.

وعلى ملعب خالد بن الوليد في حمص فاز الوثبة على الشرطة بثلاثة أهداف نظيفة تناوب على تسجيلها كل من رامي عامر وعبد الإله حفيان وماهر دعبول في الدقائق /35 و55 و73/.

واقتنص الساحل النقاط الثلاث من مضيفه حرفيي حلب على ملعب رعاية الشباب بعد فوزه بهدف مقابل لا شيء سجله محمد قلفاط من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول د 48 بينما أهدر لاعب الحرفيين طه دياب ركلة جزاء في الدقيقة 51.

واستطاع الطليعة التغلب على ضيفه جبلة بهدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب حماة البلدي بتوقيع حسام السمان عند الدقيقة العاشرة.

ويلعب في وقت لاحق اليوم حطين مع الكرامة على ملعب الباسل في اللاذقية والوحدة مع الاتحاد على ملعب تشرين بدمشق بينما تختتم المرحلة غدا بلقاء الجيش مع النواعير على ملعب الجلاء بدمشق.

وبهذه النتائج يبقى تشرين في صدارة الترتيب برصيد 19 نقطة يليه الوحدة بـ 16 نقطة ثم الجيش والساحل بـ 15 نقطة فالكرامة والوثبة بـ 14 نقطة والشرطة بـ 13 نقطة فالاتحاد والطليعة بـ12 نقطة والنواعير بـ 11 نقطة وجبلة بـ 8 نقاط وحطين والمجد بـ 6 نقاط وأخيرا حرفيي حلب بنقطة وحيدة.