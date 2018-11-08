رغم تهديدات ترامب.. 5500 مهاجر يصلون مكسيكو قاصدين أمريكا

بعد أن انطلقوا سيراً على الأقدام من هندوراس الشهر الماضي قاصدين الأراضي الأمريكية، أعلنت رئيسة اللجنة المكسيكية لحقوق الإنسان ناشييلي راميريز عن وصول نحو 5500 مهاجر إلى مكسيكو.

وأوضحت راميريز أن 86% منهم من هندوراس، والباقين من غواتيمالا ونيكاراغوا وسلفادور وبنما وكوستاريكا، وتهتم اللجنة وبلدية مكسيكو بتقديم المساعدات للمهاجرين في مركز الإيواء الذي بات في الوقت الحالي يعج بنزلائه.

وأشارت السلطات الأمريكية إلى أن القسم الأكبر من القافلة التي انطلقت من هندوراس، قد وصلت إلى مكسيكو فيما هناك قافلتان أخريان تعد كل واحدة 2000 مهاجر لا تزالان في طريقهما إلى مكسيكو التي قد تصلانها السبت المقبل.

ولم يعرف بعد ما إذا كان المهاجرون الذين وصلوا إلى مكسيكو سيكملون سيرهم في اتجاه حدود الولايات المتحدة، أو أنهم سيحاولون الحصول على اللجوء.

ومعظم المهاجرين من أمريكا الوسطى الذين وصلوا إلى مكسيكو عازمون على الدخول إلى الولايات المتحدة، رغم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وعد بمنعهم من دخول الأراضي الأمريكية ونشر 4800 جندي على الحدود.