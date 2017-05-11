رغم خسارته..ريال مدريد يبلغ نهائي أبطال أوروبا

حجز ريال مدريد مكانه في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي وضرب موعدا مع يوفنتوس في الموقعة التي ستقام في كارديف الويلزية في الـ3 من الشهر المقبل.

وجاء تأهل ريال مدريد رغم خسارته غير المؤثرة 1-2 أمام جاره وغريمه في العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد في إياب الدوري نصف النهائي، بعد أن كان الملكي قد حسم مواجهة الذهاب بثلاثية نظيفة سجلها البرتغالي كريستيانو رونالدو.

سجل ساؤول نيغيز في (د.12) والفرنسي أنطوان غريزمان في (د.16 من ركلة جزاء) ثنائية أتلتيكو، قبل أن يمنح إيسكو هدفا ثمينا في (د.42) لريال مدريد.