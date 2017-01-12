رغم قلة عمالتها.. كونسروة دمشق تنفذ خطتها وتربح 111 مليون ليرة.

أنتجت الشركة الحديثة للكونسروة والصناعات الزراعية “كونسروة دمشق” خلال العام الماضي 5ر2672 طنا بقيمة 378ر1 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ إنتاج بقيمة بلغت 131 بالمئة.

وأوضح المدير العام المهندس عبدو الوسوف ان الشركة استطاعت تحقيق هذه النتائج بالرغم من الصعوبات التي عانتها لجهة صعوبة وصول المواد الأولية لتحقيق الخطة الإنتاجية المقررة ومحدودية الأيدي العاملة وهي عبارة عن 93 عاملا منهم 30 مياوما.

وبين الوسوف أن الشركة استطاعت توريد 9717 طنا من حب البندورة وصلت قيمتها إلى 520 مليون ليرة تم تسديد أكثر من 500 مليون ليرة للمزارعين إضافة إلى تسديد كامل قيمة المواد الأولية الأخرى إلى جانب إنتاج 2ر1178 طنا من رب البندورة و8ر124 طنا من البازلاء و9ر656 طنا من المربيات المختلفة و6ر337 من الكونسروة المتنوعة و375 طنا من المربيات ورب البندورة الدوكما.

أما على مستوى المبيعات فأشار الوسوف إلى ان الشركة سوقت العام الماضي 6ر2294 طنا من منتجاتها وبقيمة بلغت نحو 176ر1 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ بقيمة بلغت 112 بالمئة وحققت أرباحا بلغت 111 مليون ليرة.

وأكد الوسوف ضرورة رفد الشركة بالعمالة اللازمة وتحويل العمال المياومين إلى عقود سنوية وإعطاء الشركة السيولة المالية الكافية لتأمين كل مستلزمات الإنتاج وخاصة في بداية المواسم وذلك من أجل استقرار العملية الإنتاجية وتنفيذ الخطط السنوية.