رفد مشفى حماة الوطني بـ”8″ أجهزة غسيل كلى جديدة

وضعت الهيئة العامة لمشفى حماة الوطني 8 أجهزة غسيل كلى جديدة في الخدمة بعد تجهيز محطة تحلية وتعقيم للمياه لزوم تشغيلها ما يسهم حسب القائمين على المشفى بخفض ساعات الانتظار على المرضى للحصول على الخدمة.

وأوضح مدير المشفى الدكتور سليم خلوف أن الأجهزة الجديدة تضاف إلى أجهزة غسيل الكلى الموجودة وعددها 13 ما يساعد على تلبية احتياجات المرضى المتزايدة، حيث كانوا يضطرون للإقامة في المشفى مدة 24 ساعة لإجراء جلسة غسيل لكن بوسعهم اليوم الحصول على الجلسة خلال مدة لا تزيد على 12 ساعة وبجودة وكفاءة أعلى، مشيرا إلى توفر ثلاث محطات تحلية وتعقيم للمياه لأزمة لتشغيل أجهزة غسيل الكلى في المشفى.

ويجري مشفى حماة الوطني بين 50 إلى 60 جلسة غسيل كلية يوميا لمرضى القصور الكلوي مجانا، فيما تصل كلفتها في القطاع الخاص إلى نحو 35 ألف ليرة، ما يسهم بتخفيف أعباء مادية ونفسية كبيرة على المرضى وذويهم حسب الدكتور خلوف.

يذكر ان مشفى حماة الوطني أجرى خلال عام 2016 نحو 19 ألف جلسة غسيل كلية لأكثر من 2200 مريضا.