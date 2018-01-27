رفضاً للعدوان التركي على عفرين.. احتجاجات في ألمانيا

شهدت ندوة شارك فيها وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل احتجاجات قام بها العشرات من الناشطين الألمان رفضا لعدوان النظام التركي على منطقة عفرين شمال سورية واستمرار الحكومة الألمانية في تصدير الأسلحة لهذا النظام.

ووزع الناشطون مناشير ورفعوا لافتات كتب عليها شعارات “تركيا تقصف.. ألمانيا تحصل على الأموال” داعين إلى وقف تصدير السلاح إلى النظام التركي.

وأكد غابرييل خلال رده على المحتجين أن ألمانيا رفضت طلب تركيا توريد معدات عسكرية مشيرا إلى أن صادرات ألمانيا من الأسلحة للنظام التركي تتراجع منذ عام 2015.

يذكر أن الحكومة الألمانية جمدت الخميس الماضي خطط تحديث دبابات ليوبارد 2 الألمانية لصالح نظام رجب طيب أردوغان فيما تشهد العديد من المدن الألمانية احتجاجات ضد استمرار عدوان النظام التركي على منطقة عفرين.