رفض طعن الحكومة المصرية وجزيرتي تيران وصنافير مصريتان

رفض القضاء المصري طعن الحكومة المصرية بخصوص تبعية جزيرتي تيران وصنافير وايد بطلان ترسيم الحدود مع السعودية حول الجزيرتين مؤكدا أنهما مصريتان.

وذكرت وسائل إعلام مصرية “أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة رفضت اليوم الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية والمطالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى المنازعة الدستورية”.

وكانت محكمة القضاء الإداري المصري أصدرت في حزيران الماضي حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية ولكن هيئة قضايا الدولة وهي الجهة الممثلة للحكومة طعنت بالحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

وكان قرار الحكومة المصرية في نيسان الماضي بشأن سيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير أثار موجة من الاحتجاج بين المصريين ما دفع العديد من المحامين إلى رفع دعاوى قضائية للتأكيد على أحقية مصر بالسيادة عليهما.

يذكر أن جزيرتي تيران وصنافير تقعان على بعد عدة كيلومترات عن منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر واحتل الكيان الإسرائيلي الجزيرتين خلال عدوان عام 1967 ولكنه أعادهما إلى مصر بعد التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد.