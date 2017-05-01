رفض طلب ترامب تخصيص أموال لبناء جدار على الحدود مع المكسيك من قبل الكونغرس

رفض الكونغرس الأميركي طلب الرئيس دونالد ترامب تمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك في حين وافق على زيادة ميزانية الدفاع.

ونقلت “ا ف ب” عن رئيس الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قوله .. “إن النص يضمن أن ضرائب مواطنينا لن تستخدم لتمويل جدار بلا فائدة”مشيرا إلى أنه عوضا عن ذلك سيخصص مبلغ 5ر1 مليار دولار للاستثمار في تكنولوجيات لتعزيز الأمن على الحدود ولبنى تحتية تكتيكية وعمليات تحديث كما لم يسمح بتوظيف أي عناصر في أجهزة الهجرة لتسريع عمليات الطرد.

ويعد استبعاد أي تمويل لبناء الجدار على الحدود الجنوبية هزيمة حقيقية لترامب إذ إن هذا الأمر كان من وعوده الأساسية.

وكشفت المعارضة الديمقراطية والأغلبية الجمهورية الليلة الماضية نتيجة مفاوضات معقدة دامت أسابيع لتمويل الدولة الفدرالية حتى نهاية السنة المالية 2017 أي حتى 30 أيلول القادم ويتوقع أن يتبنى مجلسا النواب والشيوخ هذا النص قبل نهاية الأسبوع ما يجنب البلاد في اللحظة الأخيرة شللا في الإدارات الفدرالية.

وينص مشروع القانون على نفقات سنوية بقيمة 1361 مليار دولار أي أقل بالثلث تقريبا من مجمل الموازنة الفدرالية في حين ان الثلثين الباقيين نفقات اجتماعية وتقاعد وهما لا يحتاجان إلى موافقة الكونغرس.

ومن أصل هذا المبلغ حصل الدفاع على 5ر598 مليارا أي بزيادة 25 مليارا أو 5ر4 بالمئة مقارنة مع 2016 و8ر3 بالمئة مقارنة مع ما طلبه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما العام الماضي.

وكان ترامب طلب في آذار الماضي زيادة بثلاثين مليارا مقارنة مع الموازنة الحالية ومنحه البرلمانيون نصف المبلغ مع 5ر2 مليار مشروطة بتقديمه مقترحا لاستراتيجية كاملة لهزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي.