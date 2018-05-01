رفع الحظر على استيراد الأجهزة الكهربائية بالجزائر

أعلن وزير التجارة الجزائري سعيد جلاب أن بلاده تخطط لرفع الحظر على واردات الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية والأغذية وستفرض عليها في المقابل رسوما جمركية مرتفعة.

الوزير الجزائري صرح بأن بلاده تدرس فرض رسوم جمركية إضافية على السلع التامة الصنع، وأن هذا جزء من بحثها عن أداة أكثر فاعلية، وستناقش الحكومة هذه الخطة في حزيران المقبل.

وأضاف هذه إجراءات وقائية مؤقتة، دون أن يفصح الوزير عن موعد رفع الحظر عن الواردات.

وتأتي الخطوة في محاولة جديدة من الحكومة لجني المزيد من الإيرادات الضريبية، ولتخفيف الضغط على المالية العامة للدولة.

وكانت الجزائر طبقت، بداية العام الجاري، حظر الاستيراد بهدف تقليص الإنفاق بعد انخفاض إيرادات الطاقة، إذ حل الحظر محل نظام تراخيص فرضته الحكومة عام 2016، في مسعى لم يكلل بالنجاح لخفض فاتورة الواردات.

هذا وتمثل الطاقة 60% من ميزانية الحكومة، و95% من إجمالي إيرادات صادرات البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).