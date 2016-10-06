رفع السقوف الشهرية لحوافز العاملين في الشركة العامة للمخابز

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي قرارا يقضي برفع السقوف الشهرية لحوافز العاملين في الشركة العامة للمخابز.

ووفق القرار أصبحت السقوف الشهرية للعاملين في الشركة 3100 ليرة سورية لمديري الفروع ورؤساء الورديات ومديري المخابز ومعاونيهم بدلا من 2350 ليرة، و3000 ليرة لعمال الانتاج والفنيين والعجانين بدلا من 2300 ليرة، و2000 ليرة لرؤساء الدوائر والشعب في الادارة المركزية وخدماتها بدلا من 1550 ليرة،و1750 ليرة سورية لباقي العاملين في الادارة المركزية وخدماتها بدلا من 1450 ليرة.

وعدل القرار السقوف الشهرية للمدير العام ومعاونه وأعضاء اللجنة الإدارية للشركة من 2900 ليرة إلى 2500.

كما نص القرار على رفع تعرفة الطن من الخبز المباع المنتج زيادة عن حد الاداء الحافزي لتصبح 900 ليرة للطن الواحد بدلا من 700 ليرة.