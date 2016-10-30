رفع القروض لمكتتبي سكن الإدخار التابع لـ«الإسكان» الى «5» ملايين

عدّل مجلس ادارة المصرف العقاري بقرار من وزير المالية الدكتور مأمون حمدان الجدول الملحق بنظام عمليات المصرف، المتضمن رفع سقوف القروض السكنية لمن يرغب من مكتتبي مشاريع سكن الادخار التابع للمؤسسة العامة للاسكان من مبلغ مليون و 200 الف ليرة سورية، الى خمسة ملايين ليرة وبسعر فائدة مدروس.

وذكرت وزارة المالية في كتاب لها أن رفع سقف القروض السكنية يأتي بناء على توجيهات رئاسة مجلس الوزراء، فيما يتعلق بمعالجة

الاقراض السكني وتماشيا مع الاسعار الحالية للعقارات وتسهيلا للمدخرين الذين يرغبون باقتناء مسكن لائق.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء أعلنت مؤخرا موافقتها على رفع سقف القروض الممنوحة من قبل مصرفى التوفير والتسليف الشعبي لذوي الدخل المحدود من موظفين وعسكريين الى 500 الف ليرة سورية، وذلك بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية وموافقة مجلس النقد والتسليف ووزارة المالية.