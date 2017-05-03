رفع سقف السحب وتطبيق تقنية الثري جي.. حلول لمشكلة الضغط على الصرافات

أكد أمين السر العام للمصرف التجاري السوري أيمن النجم أن المصرف طبق تقنية ثري جي على 18 كوة صرافة في مختلف المناطق لتفادي صعوبات الاتصال وانقطاع الشبكة بين الصراف والمخدم الرئيسي أو شبكة الاتصالات.

وأشار النجم إلى أن المصرف سيواصل تطبيق تقنية ثري جي على كوات الصرافة واختار 30 موقعا جديدا للكوات لتطبيق هذه التقنية عليها، ما يؤدي لتأمين ساعات خدمة واستقرار أكبر في عمل الصرافات.

كما بين النجم أن من الحلول التي يعمل المصرف على تطبيقها رفع سقف السحب في المرة الواحدة إلى 35 ألف ليرة سورية، ونجح في تطبيق تجربة تشغيل الصرافات على الطاقة الشمسية.

أمين سر المصرف أضاف أنه من الحلول المقترحة نقل الصرافات التي يتم تسجيل عدد منخفض من عمليات السحب الجارية عليها شهريا إلى الأماكن ذات الكثافة السكانية أو أماكن العمل أو مراكز المحافظات والمناطق، بهدف الاستفادة منها بشكل أكبر وتقديم الخدمات بشكل أوسع للمتعاملين مع المصرف.

كذلك أكد أن المصرف يعمل بشكل شبه يومي على صيانة كوات الصرافة، نظرا للأعطال الناجمة عن كثرة الاستخدام والتقنين في التيار الكهربائي المغذي لها ومشاكل ضعف الشبكة أو انقطاعها.

هذا ولفت النجم إلى أن حجم المبالغ التي يقدمها المصرف عبر الصرافات يبلغ 15 مليار ليرة سورية شهريا ما يشكل عبئا وضغطا كبيرا على كوات الصرافة التابعة للمصرف.