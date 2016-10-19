رقموا “أبقاركم” لتحصل على أعلافها

كشف مدير مشروع تطوير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة الدكتور المهندس رامي علي العلي أن ومشروع الترقيم سيكون على مستوى سورية. مشيرا انه سيتم الإعلان قريبا عن انتهاء ترقيم الأبقار في اللاذقية .

وأشار العلي إلى ان عمليات إدخال البيانات عن الأبقار “النسب- الجنس- الحالة الصحية- المالك” قاربت على الانتهاء لكامل القطيع ذكورا وإناثا بعد أن كانت تقتصر في السابق على الإناث فقط لافتا إلى ان استيراد الأعلاف واللقاحات والأدوية في المرحلة المقبلة سيكون بناء على الخطط الاستراتيجية التي تعتمد على الترقيم.

وبين العلي ان مديرية مشروع تطوير الثروة الحيوانية تسعى لتحسين وضع الأسر الريفية المحتاجة التي تربي الثروة الحيوانية من خلال توفير المستلزمات التي تؤمن دخلا جيدا لها لافتا إلى ان عدد المستفيدين من منح المشاريع الصغيرة وصل منذ بداية العام حتى الآن الى 1948 مستفيدا أغلبهم من النساء.

وأشار العلي إلى مجموعة من الإجراءات تم اتخاذها لحماية الثروة الحيوانية في فصل الشتاء أهمها التعاون مع المربين من خلال النشاطات والدورات والجلسات التي تتضمن توعية المربين بالشروط الصحية لبناء الحظائر والتغذية الصحية حسب أعمار القطعان.