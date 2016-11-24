رقم قياسي لكيفن لاف بتسجيله 34 نقطة في الربع الأول

رقم قياسي لكيفن لاف لاعب كليفلاند كافاليرز بتسجيله 34 نقطة في الربع الأول يوم الأربعاء ليقود حامل اللقب للفوز 137-125 على بورتلاند تريل بليزرز في دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين.

وأحرز لاف ثماني رميات ثلاثية في الربع الافتتاحي فقط ليتفوق على مجموع ما سجله بورتلاند 34-31.

وكاد أن يعادل الرقم القياسي للرميات الثلاثية في ربع واحد والذي سجله كلاي طومسون لاعب جولدن ستيت وريورز أمام سكرامنتو كينجز في يناير كانون الثاني 2015 عندما أحرز تسع رميات ثلاثية و37 نقطة في الربع الثالث.

وأنهى لاف المباراة مسجلا 40 نقطة وهو الأكبر منذ انضمامه إلى كافاليرز في موسم 2014-2015.

وغاب لاف عن النهائي في 2015 أمام جولدن ستيت بسبب إصابة في الكتف وتعرض لانتقادات كبيرة في الموسم الماضي قبل أن يساعد الفريق على حصد اللقب على حساب جولدن ستيت نفسه.

وأصبح لاف هذا الموسم داخل دائرة الضوء في هجوم كافاليرز وقبل مباراة أمس وصل متوسط نقاطه إلى أكثر من 20 نقطة في المباراة الواحدة.