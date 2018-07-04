ركلات الترجيح تحسم لقاء إنكلترا وكولومبيا.. والسويد إلى ربع النهائي على حساب سويسرا

حسمت ركلات الترجيح التأهل إلى ربع نهائي مونديال روسيا 2018 لإنكلترا على حساب كولومبيا أمس بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله في دور الـ 16. وعلى ملعب “أوتكريتي آرينا”، لم يشهد الشوط الأول الذي اتسم بالحذر من قبل المنتخبين، فرصاً خطيرة، فقد تبادلا الاستحواذ على الكرة.

وشكل لاعب إنكلترا هاري كاين مصدر الازعاج لدفاع كولومبيا عندما حاول مراوغة دفاع الخصم لكن جيفيرسون ليرما تدخل على مهاجم توتنهام ليعلن الحكم عن خطأ على حدود منطقة جزاء “لوس كافيتيروس”، الأمر الذي أدى إلى مشادة بين اللاعبين قبل أن يوقف الحكم اللعب إلى حين عودة الهدوء للملعب. ونفذ كييران تربيير الكرة لكنها خرجت بجانب القائم الأيمن للحارس دايفيد أوسبينا.

وفي الدقيقة 56، احتسب الحكم ضربة جزاء لإنكلترا بعد إعاقة كاين من قبل كارلو سانشيز، لينبري لها مهاجم “الأسود الثلاثة” ويودعها الشباك بنجاح، ليرفع رصيده إلى 6 أهداف في صدارة هدافي النسخة الحالية من المونديال.

وبعدها، اندفع المنتخب اللاتيني نحو الهجوم محاولاً تعديل الكفة بقيادة راداميل فالكاو، دون أن ينجح، إلا أن مرتدة رائعة على الطريقة الإنكليزية وصلت إلى رحيم ستيرلنغ الذي مررها إلى جيسي لينغارد الذي سقط داخل منطقة الجزاء مطالباً بركلة جزاء ولكن الحكم أشار لاستئناف اللعب. وبعد خطأ كبير من كايل والكر وصلت الكرة إلى اللاعب كارلوس باكا الذي انطلق بالكرة ومررها إلى خوان كوادرادو الذي سددها بصورة غريبة لتخرج خارج المرمى وتضيع فرصة الهدف الأول للمنتخب الكولومبي. وسدد فالكاو كرة أرضية مفاجأة من خارج منطقة الجزاء لكن الحارس جوردان بيكفورد أمسكها بسهولة.

وظن الجميع أن المباراة تتجه لصالح تأهل إنكلترا إلى دور الـ 8، إلا أن ياري مينا كان له رأي آخر عندما ظهر في الدقيقة (90+3) ليرتقي فوق الجميع ويسكِن ركنية نفذها كوادرادو برأسه على يمين بيكفورد، ليتأجل الحسم إلى الأشواط الإضافية.

وتأجلت الإثارة في الشوط الإضافي الثاني، عندما وصلت الكرة إلى جيمي فاردي داخل منطقة الجزاء بعد أن اصطدمت بعدد من لاعبي كولومبيا لكنه سددها في يد الحارس أوسبينا.

وبعد انطلاقة رائعة من اللاعب داني روز، مرر الأخير الكرة عن طريق اللاعب جوردان هندرسون وسددها لتخرج بجانب القائم الأيمن، لتمر الدقائق وتتجه المباراة صوب ركلات الترجيح.

وبعد أن أضاع هندرسون الركلة الثالثة لإنكلترا، لتصبح النتيجة (3-2) لكولومبيا، أهدر أوريبي الركلة الرابعة للمنتخب الأميركي الجنوبي. ثم عادل تربيير النتيجة (3-3) للـ “الأسود الثلاثة”، ليضيع باكا الركلة الخامسة للـ “لوس كافيتيروس” قبل أن يسجل إريك ديير الركلة الخامسة لإنكلترا ويحسم تأهل الأخيرة إلى ربع النهائي (4-3) لتلاقي السويد التي عبرت بدورها إلى الدور عينه بتغلبها على سويسرا بهدف نظيف في ثمن النهائي.

كما تأهل منتخب السويد إلى ربع نهائي المونديال بعد فوزه على نظيره السويسري بهدف وحيد في المباراة التي جرت بينهما أمس على ملعب كريستوفسكي ضمن منافسات الدور الـ 16. سجل هدف المباراة الوحيد ايميل فورسبرغ في الدقيقة 66.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي إلا أن المنتخبين قدما عرضاً كروياً هجومياً حيث أضاعا الكثير من الفرص المباشرة للتسجيل.

وفي الشوط الثاني تابع المنتخبان عرضهما الهجومي مع أفضلية بسيطة للسويد الذي نجح في تسجيل هدف المباراة في الدقيقة 66 بعد أن سدد فورسبرغ كرة قوية غير وجهتها المدافع السويسري أكاندغي وبعد الهدف كثف منتخب سويسرا من هجماته إلا أن الدفاع المحكم ويقظة الحارس حالاً دون تعديل النتيجة.

متابعة: عماد درويش