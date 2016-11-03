ركوب الدراجات يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

ركوب الدراجات أمر مهم للوقاية من عوامل الخطر القلبية الوعائية التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب وذلك وفقا لما نشرته دراستان منفصلتان نشرتا في وقت واحد في دورية الدورة الدموية لجمعية القلب الأمريكية ومجلة جمعية القلب الأمريكية.

وكان الهدف من الدراستين هو بحث العلاقة بين الدورة الدموية وركوب الدراجات، وخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية في الرجال والنساء في الدنمارك.

وأظهرت نتائج الدراسة التي أجريت على 45000 من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 50-65 عاما من الدنمارك الذين يذهبون إلى عملهم بالدراجات أنهم كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة من 11 إلى 18% على مدار 20 عاما من المتابعة.

وأشارت التحليلات إلى أن المشاركين في الدراسة الذين ركبوا الدراجات لمدة نصف ساعة يوميا في أول خمس سنوات من الدراسة انخفضت فرصة إصابتهم بأمراض القلب بنسبة 25% مقارنة بالرجال والنساء الذين لم يركبوا الدراجات لمدة 15 عاما.

وتؤكد الدراسة أن ركوب الدراجات العادية يمكن أن يمنع بنسبة 7% الإصابة بالنوبات القلبية.

ويقول فريق البحث إنه خلال -وقت الدراسة- حدثت 2892 حالة من النوبات القلبية ففى الواقع بدون ركوب الدراجات بشكل منتظم كان من المتوقع أن تزيد هذه الحالات بنسبة 7%.