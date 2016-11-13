رمايات مركزة للجيش على تجمعات “جبهة النصرة” بريف القنيطرة

قضت وحدات من الجيش والقوات المسلحة في رمايات نارية على عدد من إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة”بريف القنيطرة الشمالي.

وأفاد مصدر عسكري وحدة من الجيش “أوقعت أفراد مجموعة إرهابية بين قتيل ومصاب في رمايات على نقاط تسللهم بين بساتين التفاح في محيط تل الحمرية الى الجنوب من قرية حضر”.

ولفت المصدر إلى أن وحدة من الجيش “وجهت رمايات مدفعية على محور تسلل مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم “جبهة النصرة” حاولت التسلل إلى تلول الدلاسة على محور حرش الصنوبر غرب أحراج جباثا الخشب”.

وبين المصدر أن الرمايات أسفرت عن “إيقاع أفراد المجموعة بين قتيل ومصاب وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر”.