رمايات نارية للجيش على تحصينات “النصرة” بريف حمص وتكبيده خسائر كبيرة

نفذت وحدات من الجيش والقوات المسلحة رمايات نارية على تحصينات وأوكار إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” وكبدتهم خسائر في الأفراد والعتاد في عدد من قرى وبلدات ريف حمص الشمالي.

وذكر مصدر عسكري أن “وحدة من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية أوقعت 15 إرهابيا بين قتيل ومصاب خلال عملياتها على مواقع تنظيم /جبهة النصرة/ على محور حوش الديواني والسعن الأسود وحوش حجو وحوش جعفر” بريف حمص الشمالي.

وبين المصدر أن وحدة من الجيش “دمرت بعد رصد دقيق مقرا لإرهابيي تنظيم /جبهة النصرة/ بالكامل في منطقة حوش حجو عبر استهدافه بقذائف المدفعية والهاون وذلك بالتوازي مع تدمير سيارة شاحنة نوع /أنتر/ تقل عددا من إرهابيي التنظيم بصاروخ موجه كانت بجانب المقر”.