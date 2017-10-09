رمضان: صيانات وقائية لمجموعات التوليد استعداداً للشتاء

بيّن مدير المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء محمود رمضان أنه تم البدء بإجراء الصيانات الدورية والوقائية لمجموعات التوليد كاملة لتكون بحالة جهوزية تامة لتأمين احتياجات الشبكة خلال فصل الشتاء.

وعن انتهاء أعمال العقد 495 لتوسع محطة توليد دير علي 2 باستطاعة 750 ميغاواط، أكد رمضان “بحسب صحيفة الوطن” إقلاع المجموعات الغازية ووضع مجموعة التوليد البخارية في الخدمة، كاشفاً عن توسع آخر في محطة توليد دير علي 3 وباستطاعة 750 ميغاواط وهي قيد الإنشاء حالياً ليتم خلال إدخال 3 مجموعات اثنتان منها غازية والثالثة بخارية تعمل على مبدأ الدارة المركبة، مبيناً أن التوسع فيها يهدف إلى تشغيل المحطة على ثلاثة أقسام باستطاعة كلية تصل إلى 2250 ميغا واط.

وبين رمضان كمية انخفاض الاستطاعة التوليدية لمحطتي توليد الزارة ومحردة من 1160 ميغاواط إلى 600 ميغاواط “لنحو النصف تقريباً”، لافتاً إلى أن استطاعة التوليد في محطة الزارة كانت مسبقاً 660 ميغاواط، إلا أنها انخفضت إلى 460 ميغاواط، وكانت 500 ميغاواط في محطة محردة وانخفضت إلى 200 ميغاواط حالياً نتيجة الاعتداءات الإرهابية عليهما، والتي تعمل عبر 7 مجموعات بخارية، مشيراً إلى خطة توسيع محطة توليد الزارة بمجموعتي توليد بخارية وباستطاعة 600 ميغاواط.

كما أشار رمضان إلى أن باقي المحطات تعمل حالياً باستطاعة 2980 ميغاواط محطات توليد “بانياس، جندر، تشرين”، موضحاً عملها من خلال تشغيل 26 مجموعة توليد منها 11 بخارية و15 مجموعة غازية. مبيناً الكمية الاستطاعية التي خرجت عن الخدمة من محطات توليد حلب وزيزون والتيم والسويدية التابعة للمؤسسة باستطاعة تصل إلى 1790 ميغاواط، إضافة إلى محطات التوليد المائية الثلاث في سدود “الفرات، تشرين والبعث”.

أما بالنسبة لحلب فالكلفة التقديرية لإعادة تأهيل مجموعات التوليد البخارية في الشركة العامة لتوليد حلب وبشكل أولي للمجموعتين الأولى والخامسة بحدود 15 مليار ليرة سورية، نحو “29 مليون دولار أميركي” ما يؤدي إلى استطاعة إضافية بحدود 400 ميغاواط.

مؤكداً الانتهاء من الكشف على العنفة الغازية 30 ميغاواط وتحديد جميع الأضرار والمواد الضرورية اللازمة لإعادة تشغيلها، كما أشار إلى الانتهاء من الكشف التفصيلي على المجموعة والخامسة في الشركة العامة لتوليد حلب، وستتم متابعة إجراءات الإصلاح فور توافر الاعتمادات اللازمة مبيناً قيمة الاعتمادات المطلوبة لإنجاز الأعمال على المجموعة وإعادتها إلى الخدمة بقيمة 7,5 مليارات ليرة سورية “حوالى 14,5 مليون دولار أميركي”.

مبيناً أنه يتم العمل الآن على إنشاء محطة توليد بخارية في اللاذقية باستطاعة 508 ميغاواط، مشيراً إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «مبنا» الإيرانية من أجل توريد وتركيب ووضع بالخدمة للمحطة المذكورة مع تأمين التمويل اللازم.

أما بالنسبة للاتفاق مع شركة «بهارات الهندية» بين أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية واللازمة للانتهاء من مشروع توسيع تشرين ضمن العقد 480/خ المبرم معها لتركيب عنفتين بخاريتين باستطاعة 400 ميغاواط.

وبالنسبة لشركة سيمنس الألمانية بيّن أنه تتم متابعة إجراءات التعاقد لتنفيذ توسيع محطة توليد الناصرية بدارة مركبة ذات محور واحد باستطاعة 350 ميغاواط وبقيمة 305 ملايين يورو بمدة تنفيذ نحو 30 شهراً.

كما أشار إلى خطة توسيع محطة توليد بانياس بمجموعتي توليد بخاريتين تعملان على الغاز والفيول وباستطاعة 650، وخمس مجموعات توليد غازية نقالة تعمل على الغاز والمازوت استطاعة كل واحدة 25 ميغاواط وباستطاعة إجمالية 125 ميغاواط، ومتابعة الإجراءات لإعادة تأهيل العنفة الغازية 34 ميغاواط مع تحويلها للعمل على الغاز إضافة إلى المازوت ورفع استطاعتها إلى 38 ميغاواط فيها.