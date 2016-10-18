رميات مركزة لسلاح الجو السوري على تجمعات “داعش” الإرهابي في دير الزور

نفذت وحدات من الجيش والقوات المسلحة مدعومة بسلاح الجو ضربات ورمايات مركزة على تجمعات وتحصينات تنظيم “داعش” الإرهابي في دير الزور.

وذكر مصدر عسكري إن وحدات من الجيش وحامية مطار دير الزور والطيران الحربي “نفذوا ضربات ورمايات مدفعية مركزة على تجمعات وتحصينات إرهابيي “داعش” في المريعية والحويقة وحويجة قاطع وقرب الساتر الشرقي للمطار والجفرة على الأطراف الشرقية لمدينة دير الزور”.

ولفت المصدر إلى أنه تم التعامل مع “بؤر وأوكار للإرهابيين التكفيريين برمايات من سلاح الدبابات والمدفعية في حي الحميدية في حين نفذ سلاح الجو غارة على تجمع لهم شمال غرب تل بروك” بريف دير الزور الشمالي الغربي.

وبين المصدر أن الغارات الجوية والرمايات المدفعية أسفرت عن “تدمير مقر قيادة ومنصة إطلاق قذائف صاروخية وإيقاع أعداد من الارهابيين قتلى ومصابين”.