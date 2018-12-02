“رنا شميس” للبعث ميديا: يجب العودة إلى “قصص الحب”.. ولست ضد استثمار الصداقات في الفن

تألقت في الأعمال الاجتماعية كما في الكوميديا، وتنقلت بين أدوار متنوعة على مدى سنوات عديدة فائتة، صانعة لنفسها اليوم حضوراً خاصاً أمام كاميرا المخرجين في السينما والدراما.

“البعث ميديا” أجرت مع الفنانة “رنا شميس” حواراً تناولت فيه مستجدات الساحة الدرامية، فعلقت “شميس” على ما يتردد مؤخراً في أوساط الدراما من دخولها مرحلة وداع “دراما الأزمة” بالقول: لطالما اتسمت الدراما السورية بمحاكاتها للواقع ومقاربتها الحقيقة له فمن الطبيعي أن نتحدث عن يومياتنا في الحرب، ومن واجب الدراما والسينما والفن بشكل عام ثوثيق مايحدث في بلدنا، ومن وجهة نظري فعلاقة المشاهد بهذه الأعمال لا تتعلق بكونه بدأ يتململ منها ملل ابداً، بل تتعلق بما يشعر به المشاهد، ونشعر به نحن عندما نقوم بتجسيد هذه الأحداث، هذه الحالة التي تكمن في كوننا شبعنا من الألم المستمر ومن التعب، والفقدان والخسارات، فهي حالة إرهاق للروح والجسد، لنا وللمشاهدين، لأن الوجع واحد.

وتكمل: مهما تحدثنا في فنوننا عن الحرب لن يكون كافياً ولا وافياً، فما حدث في هذه السنين أصعب من التجسيد بكثير، وأعتقد أن كل السوريين يتمنون أن تختفي أحداث كثيرة عن ذاكرة عيونهم وآذانهم وقلوبهم، ونحن بحاجة دائمة لغذاء ينسينا يومياتنا المتعبة او المزعجة سواء كانت بالحرب ام لا، فبعض الناس يتمنون أن يعيشوا قصة حب شاهدوها في مسلسل أو فيلم، ونستطيع أن نحقق هذه المساحة من الخيال للمتلقي، فيتوجب علينا العودة إلى قصص الحب فكلنا بحاجة لها.

وحول “الشللية” في الفن تضيف: أنا لست ضد استثمار الصداقات، وأن تتم عملية الدعم في المهنة، صحيح أنا بعيدة حقيقة في حياتي الشخصية عن الوسط الفني، ولكني فعلاً احترم الصداقات الحقيقية، ومن الطبيعي أن يساعد الناس بعضهم، وهي حالة إيجابية شرط ان يكون الشخص المناسب في المكان المناسب.

وعن دورها الأقرب إلى جمهورها في الكوميديا ضمن مسلسل “ضبو الشناتي” قالت: كنت بحالة انتظار دائمة لتتثنى لي الفرصة بالعمل مع المخرج “الليث حجو” وعندما جرت الاتصالات لأن أكون بهذا العمل كنت في قمة سعادتي، وكنت على درجة عالية من الخوف، لاني يجب ان أكون بحجم المسؤولية التي أوكلها لي المخرج في تعاوننا الفني الأول، علماً أن حالة الخوف ظلت مستمرة حتى آخر لقطة من العمل ولكنها ممتزجة مع جرعة عالية من المتعة.

يذكر أن الفنانة “رنا شميس” انتهت حالياً من تصوير خماسية “غريزة أساسية” مع المخرج “فادي سليم”، وحاليا ستبدأ بتصوير عمل جديد يحمل اسم “سيرة الدم”.

البعث ميديا || رماح غازي اسماعيل