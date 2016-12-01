رنا شميس وتجربة جديدة في أزمة عائلية

تخوض الفنانة رنا شميس تجربة كوميدية جديدة عبر مسلسل “أزمة عائلية” إذ انتهت مؤخراً من تصوير مشاهدها أمام كاميرا المخرج السوري هشام شربتجي و تأليف شادي كيوان وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني و الاذاعي والإشراف العام للسيدة ديانا جبور.

وتؤدي شميس في العمل شخصية “رندة” وهي أم لثلاثة أولاد، مغرورة وتحب المظاهر، متزوجة من موظف مثقف، تعيش مع عائلتها المتواضعة تفاصيل الحياة القاسية التي يعيشها كل مواطن سوري خلال الأزمة ضمن قالب كوميدي.

رنا أعربت عن سعادتها بالعمل مع هشام شربتجي واصفة إياه بشيخ الكار”، و “بمجرد أن سمعت بعودته إلى الساحة الدرامية شعرتُ بسعادة كبيرة، فغيابه ترك فراغاً كبيراً لم يستطع أحد أن يملأه، ونحن الآن بأمس الحاجة إليه ولخبرته ورؤيته وخياراته وأفكاره وتعديلاته”.

وعن تقارب عمر رندا مع عمر أولادها أشارت شميس إلى أن الأمر كان مقصوداً من قبل مخرج العمل إذا افترضنا بأن “جهاد” (رشيد عساف) تزوج أنثى تصغره في العمر وهناك فرقاً كبيراً بينهما في السن، “وفي زمننا الحالي أصبح من الصعب علينا معرفة الأم من أولادها بسبب انتشار عمليات التجميل والثقافة الغذائية والجسدية لدى الجميع، ولا أجد حالة هذين الزوجين شاذة، على العكس “شايفتون حلوين”.

خاص – البعث_ميديا