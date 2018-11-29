“روائح رقمية” عبر تطبيقات التراسل والتعارف

تعد حاسة الشم من أكثر الحواس إثارة، وقد يتمكن الأشخاص قريبا من إرسال جميع أنواع الروائح في الدردشات عبر الإنترنت، وخاصة ضمن تطبيقات الرسائل والتعارف.

فقد قام باحثون من معهد “Imagineering Institute” في ماليزيا، بتطوير تقنية “الرائحة الرقمية”، والتي قد تسمح للمستخدم بإرسال مجموعة من الروائح عبر الإنترنت.

وقال أدريان شيوك، وهو أحد الباحثين المشاركين في تطوير هذه التقنية، في حديث لموقع “NBC News”: “لا يتعلق الأمر فقط بالرائحة، إنها جزء من واقع افتراضي متكامل أو واقع معزز”، موضحا: “على سبيل المثال، يمكنك الحصول على عشاء افتراضي مع صديقتك عبر الإنترنت، ويمكنك رؤيتها بأبعاد ثلاثية، ومشاركتها كأسا من النبيذ”.

وعادة ما تنتقل الروائح عن طريق الجزيئات المحمولة جوا، والتي تدخل الأنف، ولكن في هذا النظام الجديد، استخدم الباحثون أقطابا كهربائية في فتحات الأنف لتوفير تيارات كهربائية ضعيفة تحفز بدورها الخلايا العصبية التي تغذي الدماغ بالعديد من الروائح.

وخلال الاختبارات التي أجريت على 31 مشاركا، استطاع الفريق استحضار 10 روائح افتراضية مختلفة، بما في ذلك الفواكه والخشب والنعناع.

وفي حين أن هذه التقنية ليست عملية بأي حال، إلا أن الباحثين يقترحون أنه يمكن تكييفها في المستقبل لتغدو أكثر قابلية للاستخدام.

وأضاف الدكتور شيوك: “المرحلة التالية هي إنتاجها بطريقة أكثر تحكما، وهذا سيسمح للناس بتطوير برامج ومنتجات لتوليد رائحة كهربائية”.

ومن حيث الاستخدامات العملية، يعتقد الباحثون أنه يمكن استخدام تقنية “الرائحة الرقمية” يوما ما في دور السينما، لمنح المشاهدين تجربة أكثر متعة في مشاهدة الأفلام.