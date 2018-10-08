روات يرد على التهديدات الأمريكية بسبب شراء الهند الـ”إس-400″

إفاد بيبين روات، رئيس أركان القوات البرية الهندية، بأن بلاده تعرف أن الولايات المتحدة، يمكن أن تفرض عقوبات عليها لشرائها أسلحة روسية، لكنها تنتهج رغم ذلك سياسة مستقلة.

وصرح الجنرال روات لصحيفة “نيو إنديان اكسبرس”: “نعم، نحن نفهم أنه قد تكون هناك عقوبات ضدنا، لكننا نطبق سياسة مستقلة”.

وأضاف: “روسيا يجب ألا تشعر بالقلق” (بسبب تطوير العلاقات بين نيودلهي وواشنطن). أنتم (روسيا) يمكن أن تكونوا على يقين أنه على الرغم من أننا نحافظ على اتصالات مع أمريكا للحصول على التكنولوجيا، فإننا ننتهج سياسة مستقلة. فبينما نناقش العقوبات.. فيما يجري الحديث عن العقوبات، يوقع فلاديمير بوتين وناريندرا مودي على العقد حول شراء مجمعات إس -400 ، على الرغم من حقيقة أنه في المستقبل قد نواجه صعوبات جمّة مع أمريكا”.

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن خطط دلهي شراء هذه المنظومات الصاروخية الروسية، وألمحت إلى أنها لا تستبعد فرض عقوبات ضدّها بموجب قانون CAATSA (مجابهة معارضي أمريكا بالعقوبات).