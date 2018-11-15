رواية جديدة حول مقتل خاشقجي

قدم النظام السعودي اليوم وعبر نيابته العامة رواية جديدة مختلفة حول ظروف مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول محاولا تبرئة ولي عهده محمد بن سلمان من أي مسؤولية في هذه الجريمة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في النيابة العامة بالنظام السعودي قوله في مؤتمر صحفي عقده في الرياض اليوم ردا على سؤال حول احتمال تورط ابن سلمان بالجريمة: “إن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري هو من أمر بإعادة خاشقجي إلى السعودية وإن رئيس فريق التفاوض هو من أمر بقتله في موقع الجريمة”.

يشار إلى أن روايات النظام السعودي التي أعلنها منذ اختفاء خاشقجي في قنصلية بلاده في الثاني من الشهر الماضي تدرجت من الزعم أولا أنه لم يقتل وخرج حيا من القنصلية ثم الاعتراف بعد أكثر من 19 يوما من المماطلة والمراوغة بمقتله في عراك بالأيادي داخل القنصلية ثم مقتله خنقا.

وأضاف المسؤول: “إن خاشقجي خدر في القنصلية بجرعة كبيرة ما أدى إلى مقتله قبل أن يتم تقطيع جثته وتسليمها إلى متعاون خارج المبنى الدبلوماسي” مشيرا إلى أن “النيابة طلبت الإعدام لخمسة أشخاص من بين 11 وجهت إليهم تهما على خلفية القضية”.

وانتقدت الكثير من الدول روايات النظام السعودي حول مقتل خاشقجي مؤكدة عدم مصداقيتها ودعت إلى إجراء تحقيقات محايدة وشفافة في تلك القضية بينما دعت دول أخرى إلى وقف مبيعات السلاح إلى النظام السعودي ومعاقبة المسؤولين عن الجريمة.