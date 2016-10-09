روبرت دي نيرو: أود ضرب ترامب

في هجوم أقل ما يمكن وصفه بالشرس وبعبارات “مسيئة”، انقض الممثل الأميركي الشهير روبرت دي نيرو على المرشح الجمهوري دونالد ترامب، واصفاً إياه بالغبي والكلب والخنزير والأخرق.

ففي فيديو بالأبيض والأسود نشر قبل يومين، وجه دي نيرو رسالة “لاذعة” لترامب قائلاً إنه لا يدري ما يقول، ولا يدفع الضرائب، ولا يقوم بواجباته، كما أنه غبي، وأفضل توصيف له كما قال كولن باول إنه “كارثة وطنية”.

وتابع النجم العالمي قائلاً: إن ترامب يمثل إحراجاً لهذا البلد، أشعر بالغضب، لأن هذا المغفل وصل إلى هذه المرحلة”. وأردف: يقول ترامب إنه يريد أن يلكم بعض الوجوه، حسناً أنا من يود فعلاً أن أضربك”.

وتساءل دي نيرو: “هل هذا الشخص هو الذي نريده رئيساً؟ لا أعتقد ذلك”. وأضاف أشعر بالقلق على مصير البلاد وتوجهاتها، فإذا كنتم تهتمون لمستقبلكم صوتوا لمن يحافظ عليه”.