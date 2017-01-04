روجرز يستقيل من منصبه بالاتحاد الأوروبي بشكل مفاجئ

قدم سفير بريطانيا لدى الاتحاد الأوروبي إيفان روجرز استقالته بشكل مفاجئ قبل بضعة أشهر من بدء المفاوضات الرسمية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد.

وفي بيان للحكومة البريطانية جاء فيه أن روجرز الذي كان من المقرر أن يترك منصبه في تشرين الأول 2017، استقال لإعطاء فرصة لتعيين خلف له قبل أن تبدأ ماي المحادثات الرسمية لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية شهر آذار المقبل.

وتواجه رئيسة الوزراء تيريزا ماي الآن المحادثات الرسمية للانسحاب من الاتحاد الأوروبي والتي من المرجح أن تكون أعقد مفاوضات في التاريخ الأوروبي خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية دون واحد من أبرع خبراء بريطانيا في شؤون الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا السياق قال مدير مركز الإصلاح الأوروبي تشارلز جرانت إن “هذا الأمر يضعف قدرة ماي على التوصل لاتفاق جيد مع الاتحاد الأوروبي، وروجرز كان أحد القلائل على قمة الحكومة البريطانية الذين يفهمون الاتحاد الأوروبي”. وتعتبر هذه ثاني استقالة لمسؤول بريطاني كبير بالاتحاد الأوروبي في أعقاب الاستفتاء، حيث استقال جوناثان هيل من منصبه كمفوض أوروبي لبريطانيا حزيران الماضي.