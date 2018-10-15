روحاني:وضعنا خطط لمواجهة الحرب التي يشنها الأعداء

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الولايات المتحدة الامريكية لاتستطيع الاستمرار طويلاً في سياساتها المناهضة لطهران وذلك بسبب الخطط الاقتصادية الدقيقة التي وضعتها الحكومة الإيرانية لمواجهة هذه السياسات.

وأشار روحاني خلال اجتماع اقتصادي اليوم حضره مجموعة من أساتذة الجامعات الايرانية إلى أن الحكومة لديها خطط واسعة لحل المشكلات ومواجهة الحرب النفسية والاقتصادية التي يشنها الاعداء ضد إيران وتخطط لمواجهة أي مشكلة في توفير السلع الأساسية حتى في ظروف أكثر صعوبة.

وشدد روحاني على ضرورة تدخل الحكومة في مراقبة سوق العملة الصعبة وتسريعها عملية النمو الاقتصادي وتحكمها بتداعيات وافرازات المشاكل الاقتصادية التي تستهدف المنتج والمستهلك فضلاً عن تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي.