روحاني: أعداء إيران تكبدوا الهزائم في سورية والعراق ولبنان

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن أعداء إيران فشلوا في تحقيق مآربهم في المنطقة وتكبدوا الهزائم ولا سيما في سورية والعراق ولبنان واليمن وأفغانستان.

ونوه روحاني في كلمة اليوم خلال اجتماع المجلس الإداري لمحافظة سمنان الإيرانية بصمود الشعب الإيراني أمام مؤامرات الأعداء وقال: “يجب تحويل المشكلات التي نتعرض لها الى فرص نستغلها في ظروف الحظر المفروضة من قبل واشنطن على الشعب الإيراني ورغم كل التعقيدات في هذا الأمر فاننا قادرون على تحقيق ذلك”.

من جهة أخرى رفض روحاني التفاوض مع الغرب بشأن البرنامج الصاروخي الدفاعي لإيران.

وكان روحاني أكد في وقت سابق أن الولايات المتحدة أصبحت فى عزلة أمام إيران وأن ممارسة الضغوط الاقتصادية من أعداء الشعب الإيراني ستزيد من صموده وتصميمه على بناء إيران أقوى.