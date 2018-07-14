روحاني: أميركا تعيش اليوم في عزلة عالمية

كد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن مشروع الحظر الأميركي يستهدف الشعب الإيراني والضغط عليه.

وقال روحاني في كلمة اليوم خلال اجتماع مشترك لرؤساء السلطات الثلاث إن “أميركا تتعرض اليوم لعزلة عالمية أكثر من غيرها ولدينا قناعة أن

السياسة الأميركية ضد إيران والمنطقة والعالم لن تستمر وستفشل فأغلب الدول رفضت الإجراءات الأميركية وليست هناك أي منظمة دولية تدعم السياسة الأميركية”.

وأشار روحاني إلى أن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد أتاحت فرصة كبيرة لتصدير البضائع الإيرانية إلى الخارج ويمكن أن تتحول هذه الظروف إلى فرصة ثمينة للمنتجين الإيرانيين.

ولفت روحاني إلى أن نتائج اتصالات أجرتها الحكومة والمسؤولون في البلاد مع دول مختلفة أظهرت أن الأغلبية الساحقة لهذه الدول تبدي مواقف إيجابية وتؤكد أنها لن ترضخ لقوانين الولايات المتحدة وأن الاستقلال والسيادة الوطنية أمران مهمان بالنسبة إليها.

وأعرب روحاني عن أمله في أن يشهد التعاون الاقتصادي مع العالم مسارا متصاعدا مثل الماضي وأن يتم اتخاذ إجراءات وقائية مطلوبة إذا ما واجهت البلاد مشاكل في هذا الصدد.

وأشار إلى أن حكومته ستواصل الخطط التي رسمتها في الماضي في مجال التوظيف مبيناً أنه على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة ستشهد البلاد تطوراً إيجابياً في هذا المجال.