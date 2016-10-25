روحاني: إيران تقدم المساعدة في الحرب على الإرهاب في سورية والعراق

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن المنطقة تواجه خطر الإرهاب أكثر من أي وقت مضى مشيرا إلى أن إيران تتعاون مع الدول التي تحارب الإرهاب على أراضيها بعد التنسيق معها بشكل رسمي.

وقال روحاني خلال اجتماع اللجان الإيرانية البوسنية رفيعة المستوى في طهران..”اليوم نشعر بخطر الإرهاب في المنطقة أكثر من أي وقتٍ مضى” موضحا أن “إيران تقدم المساعدة في الحرب على الإرهاب في سورية والعراق بناء على طلب رسمي من حكومتي البلدين”.

وأشار روحاني إلى أن “بعض البلدان الغربية ماتزال تنظر إلى الإرهاب على أنه أداة تسخرها لخدمة مصالحها في المنطقة”.

من جانبه شدد رئيس مجلس رئاسة الجمهورية في البوسنة والهرسك باقر عزت بيكوفيج على ضرورة محاربة الإرهاب مشيرا إلى أن إيران باعتبارها بلدا كبيرا وقويا ومؤثرا في المنطقة تستطيع أن تلعب دورا كبيرا جدا في إحلال السلام والاستقرار.