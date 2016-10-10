روحاني: التدخل غير الشرعي للقوى الأجنبية بأسيا يشكل تهديدا لامن المنطقة

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن التدخل غير الشرعي للقوى الأجنبية في شرق وغرب اسيا يشكل تهديدا لأمن المنطقة برمتها.

وقال روحاني في كلمة له امام الاجتماع الثاني لرابطة الحوار والتعاون الآسيوي في بانكوك اليوم بحضور قادة ومسؤولي 34 دولة آسيوية.. إن “ايران من خلال ادراكها العميق لاهمية امن واستقرار اسيا تؤمن بان التطرف والعنف اللذين ضربا كل القارة من طوكيو الى نيودلهي ومن بغداد ودمشق الى اسطنبول هما من اكبر التحديات وأكثرهما إثارة للأزمات وإن أمن شرق وغرب هذه القارة لا ينفكان عن بعضهما البعض وان تدخل القوى الأجنبية في طرفي هذه القارة يعد تهديدا كبيرا لامننا جميعا”.

وأوضح روحاني أن إيران وقفت ضد تغلغل وانتشار التطرف والإرهاب في هذه المنطقة وهي تؤكد على موقفها في ان التدخل غير المشروع للقوى الاجنبية من شأنه تكريس العنف وقال.. “لا يمكننا الحديث عن الأمن والتنمية الشاملتين فيما نتجاهل فظائع الارهاب في العراق وسورية وقصف النساء والاطفال الأبرياء في اليمن وجرائم الكيان الصهيوني في فلسطين”.

وفي الوقت الذي رأى فيه روحاني ان الحوار من العوامل الاساسية لتسوية النزاعات اكد ان رابطة الحوار والتعاون الاسيوي تتمسك بهذا النهج في مواجهة التحديات الراهنة.

وأشار روحاني إلى أن الدول الاسيوية يمكنها من خلال فتح الأسواق على بعضها البعض والتعاون الاقتصادي وتعديل الأنظمة الداخلية والتنسيق لدى وضع السياسات ان تتخذ خطوات مهمة للنهوض بالمستوى المعيشي لشعوبها وتعزيز مكانة آسيا في التعاون العالمي.

وشدد روحاني على أن الرابطة لا بد أن تركز قبل كل شيء على تعزيز المجتمعات عبر إرساء أسس الأمن ونشر التعليم وخفض معدلات الفقر والتضخم وتوفير فرص العمل وتفعيل دور المرأة في الادارة ومعالجة قضايا البيئة موضحا أنه لا يمكن معالجة أي موضوع دولي دون مشاركة القوى الآسيوية وأن آسيا يمكنها أن تؤدي دورا مهما في حل مشاكل البيئة والقضايا الاجتماعية وكل ما يتعلق بالمشردين والأمية والفقر.