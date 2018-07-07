روحاني: الدول الاوروبية لديها العزم باستمرار التعاون مع إيران

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ضرورة أن تتخذ أوروبا قرارات تنفيذية بخصوص الاتفاق النووي مع إيران معتبرا أن الدول الأوروبية لديها الإرادة السياسية للاستمرار في التعاون الإقتصادي وفقا لهذا الإتفاق إلا أن الأمر يحتاج إلى اتخاذ خطوات عملية.

ونقلت وكالة ارنا عن روحاني قوله خلال الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للتنسيق الإقتصادي الإيراني إنه تم تقديم مقترحات من قبل الحكومة لإيجاد المزيد من فرص العمل وازدهار عملية الإنتاج وتطوير أسواق الاستثمار وتوفير التمويل الكافي لتحقيق البرامج المتعلقة بذلك.

وأشار روحاني إلى المفاوضات التي أجراها مع كبار المسؤولين الأوروبيين خلال زياراته الأخيرة وقال إن الدول الأوروبية لديها العزم والإرادة السياسية للاستمرار في التعاون الإقتصادي مع إيران لكن تحقيق ذلك بحاجة إلى خطوات عملية ينبغي أن تأتي بنتائج مناسبة في فترة محددة.