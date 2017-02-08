روحاني: العمل بمزيد من التكاتف في مواجهة النزعة الاحادية والتطرف والعنف

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن الظروف العالمية تقتضي العمل بمزيد من التكاتف في مواجهة النزعة الأحادية والتطرف والعنف.

وقال روحاني خلال لقائه في طهران اليوم وزيرة الخارجية الفنزويلية دلسي رودريغز ووزير النفط الفنزويلي بابلو مارتينز إن “الظروف العالمية اليوم تقتضي ان تعمل البلدان المستقلة ولاسيما دول عدم الانحياز بمزيد من التكاتف في مواجهة النزعة الاحادية والتطرف والعنف اعتمادا على شعوبها” مؤكدا رغبة بلاده في تمتين علاقاتها مع دول اميركا اللاتينية وخاصة فنزويلا على جميع الصعد.

من جهتها أكدت رودريغز عزم بلادها تنمية علاقاتها مع طهران في مختلف المجالات.

في سياق آخر أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني علي لاريجاني أن التصدي للإرهاب يعد احد أهم القضايا في الشرق الأوسط داعيا الى تعاون دول المنطقة في هذا المجال.

وقال لاريجاني خلال لقائه وزير النفط العراقي السابق عادل عبد المهدي إن “بعض الدول للاسف تخلق عدوا مفترضا للمنطقة ومما لا شك فيه أن هزيمة التنظيمات الارهابية وخاصة داعش بحاجة لجهد وتعاون أكبر من قبل دول المنطقة”.

من جانبه أكد عبد المهدي أن القضاء على التنظيمات الإرهابية يتطلب تعاونا إقليميا ودوليا.